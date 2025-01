- Dobra stvar danas jeste da je vetar malo stao. Poslednjih nekoliko dana vetar je bio izuzetno snažan i to je pogoršavalo situaciju, ali trenutno je stanje relativno dobro, ali se očekuju novi vetrovi koji će ponovo pogoršati situaciju. Oko 72.000 polisa je poništeno nekoliko meseci pre požara i to je otvorilo razna pitanja kako su požari nastali, da li je bilo viših interesa, zašto u pojedinim delovima nije bilo vode koju bi vatrogasci iskoristili. Pojavljuju se i oglasi advokata koji nude pomoć u vezi ljudi koji su izgubili kuće, ali mislim da to trenutno nije moguće i mnogi ljudi ni ne žele da ulaze u to u ovom momentu. Koliko znam, osiguravajuće kuće imaju pravo da promene polise u bilo kom trenutku, a vlasnici kuća i automobila su u obavezi da poseduju osiguranje i to osiguranje pokriva određene stvari. Polise su verovatno obavestile klijente da im je osiguranje na kuću od požara ukinuto zbog određenih razloga, nisam imao tu situaciju, ali to se desilo nekoliko meseci u iščekivanju požara. To se ranije nije dešavalo, makar ja nisam čuo, pa me iznenadilo da se desilo ovo što se desilo nakon što su ukinuli te polise.