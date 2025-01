- Uvek gledamo nauku pre teorije, a imam tu čast da sarađujem sa univerzitetom u Čikagu, a oni imaju direktnu saradnju sa Berklijem. Radovi su ukazivali da se vegetativa sezona promenila, odnosno da kasni za 20-30 dana, što znači da su se suše u poslednjih 100 godina povećale. Moj fah jesu satelitski snimci. Kada sam posmatrao snimke Los Anđelesa i okoline primetio sam da tamo gde bi trebalo da bude više hlorofila, ima ga manje. Dakle, suva masa je bila izraženija i to je podložnije kao gorivna materija za požar. U ovom delu gde su požari, dakle Santa Monika, Holivud i sve što je preko 500 metara nadmorske visine, trebalo bi da bude 400 milimetra kiše, međutim kiša nije pala čitavih osam meseci, a pre toga je pala samo 150 mililitra, što nije dovoljno. Nema dovoljno vode i to svedoči da vremenske promene i ekstremi postoje i sve to utiče na pojavu požara.

- Sada smo svedoci toga i osećamo to na sebi. U Los Anđelesu postoje dva prodora hladnog vazduha, dakle polarnog vrtloga. Prvi je došao oko trećeg januara, a drugi dolazi sad. Iz tog vrtloga, odvojio se jedan ciklon koji je otišao baš u Los Anđeles i izazvao onakve vetrove. Vetrovi tamo budu oko 80 km/h, ali zbog ovog ciklona vetrovi su išli 160 km/h, to je bukvalno superćelijska oluja, a vatra buhti u tom trenutku. Upalio se jedan nagib i jak vetar, ogromna masa vazduha se spustila sa onih brda, a čuo sam teorije da su se i dalekovodi otkinuli sa tih grana, da je došlo do varnica. Problem je što je tamo bilo i rastinje, pa je sve ispalo kao bacač plamena, nije se požar širio tako što je padao nadole, već sve te grančice i to, sve je suvo, nema vlage i sve se palilo. Dosta kuća tamo je građeno na bazi drveta, a moraju tako jer tamo imaju probleme i sa zemljotresima, a ne samo sa požarima, pa drvo lakše amortizuje te zemljotrese.