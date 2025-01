- Nažalost, pričaju da će se pogoršati situacija, ali trenutno je stanje okej, gledam kroz prozor, a vetar sada ne duva, ali to ne znači da se situacija neće promeniti. Može da se diše, ali svi preporučuju da se nose maske, a napolju se oseća na vatru, kao da gori ispred vas, miris je baš jak. Kada je sve to krenula, bila sam ovde, ali sam imala zakazno putovanje, pa kada je krenulo najgore, srećom nisam bila tu, ali sam bila sve vreme na vezi sa mužem i prijateljima koji su ostali ovde. Ja dok sam bila u LA bilo je okej, a kada sam otišla krenuo je haos i bilo je katastrofalno. Tu noć kada je krenulo, svi smo znali da će biti vetra jer su ga najavili, ali nismo očekivali da će on zapaliti celo brdo i da će to tako krenuti i da će ovakav požar nastati, ovo je zaista strašno.