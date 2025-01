Ruski napad dronovima na Kijev tokom posete britanskog premijera Starmera, dejstvovala ukrajinska PVO

Jedinice ukrajinske protivvazdušne odbrane (PVO) dejstvovale su danas u centru Kijeva, a eksplozije su odjekivale ukrajinskom prestonicom.

Ukrinform prenosi da je to na Telegramu objavio kijevski gradonačelnik Vitalij Kličko.

- Snage PVO dejstvuju u centru glavnog grada. Ostanite u skloništima - napisao je Kličko.

Ukrinform navodi da je uzbuna na vazdušnu opasnost objavljena u Kijevu i drugim oblastima zemlje.

Rojters prenosi navode očevidaca o eksplozijama koje su se čule tokom posete britanskog premijera Kira Starmera ukrajinskoj prestonici i da je PVO pokušavala da odbije ruski napad dronovima.

Navodi se da su gradske vlasti objavile da u ovom napadu nije bilo žrtava, a da je u jednom od kijevskih distrikta oštećen automobil na koji su pali ostaci drona.

Uoči posete Zelenski je sugerisao da će iskoristiti sastanak sa Starmerom za razgovor o šansama da britanske trupe budu raspoređene u Ukrajini kao mirovne snage nakon bilo kakvog sporazuma o prekidu vatre s Kremljom.

(Kurir.rs/Ukrinform/Reuters/Preveo i priredio: N. V.)

Air defense forces were working in the center of Kyiv, explosions were heard.

This was reported by Kyiv Mayor Vitali Klitschko in Telegram, Ukrinform reports.

“Air defense forces are working in the center of the capital. Stay in shelters!” Klitschko wrote.