Kirbi je to rekao jer Izrael još nije zvanično objavio da je sporazum postignut, insistirajući da su preostali detalji koje bi trebalo finalizovati, te da palestinska ekstremistička organizacija Hamas postavlja prepreke u pregovorima.

- Mi smo svesni tih pitanja koje je premijer postavio danas i radimo na tome. Naš tim na terenu zapravo radi sa njim i njegovim timom da sve to utvrdi i izgladi i krene napred - rekao je Kirbi za NBC.

- Očito je da to mora da odobri izraelska vlada i premijer Netanjahu to zna. On radi na tome i mi smo ubeđeni da ćemo moći da rešimo ta pitanja koja su iskrsla u poslednjem trenutku i da krenemo i da taj prekid vatre stupi na snagu od nedelje - rekao je Kirbi, preneli su izraelski mediji.