Upravo je to glavna briga Volodimira Zelenskog, da on svakako bude za pregovaračkim stolom preko puta Putina kao ravnopravni sudija, a ne poput, prisetimo se, Čehoslovačke 1938. ili Poljske i baltičkih država 1939. godine. No, potpuno je evidentno iz svega što stiže iz Moskve kada se povede reč o mirovnom sporazumu da Putin ne želi Zelenskog prekoputa sebe za pregovaračkim stolom, i to je glavna poenta predstojećih pregovora.