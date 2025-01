On je to kazao u intervjuu za poljske medijima.

- Slovački čelnici igraju vrlo opasnu igru. Nastaviće to da čine sve dok rat ne dođe do njihovih domova - rekao je Zelenski.

"Podsjetio sam ga (Fica) na to i rekao mu da svi, bez obzira na njegove pozicije, osuđujemo takav potez jer se pucalo na živu osobu. A to je Putin. On je isti. Puca u žive ljude, iako to čini tuđim rukama - zaključio je Zelenski.