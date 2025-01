Ruski poslanik Žuravljov traži pripremu zemlje za treći svetski rat u naredne tri do četiri godine

Aleksej Žuravljov, poslanik ruske Državne dume koji je tamo zamenik predsednika Komiteta za odbranu, tvrdi da Rusija mora da bude spremna za Treći svetski rat u naredne tri do četiri godine.

Dejli mejl navodi da je ovaj nacionalista koji podržava politiku ruskog predsednika Vladimira Putina, inače poslanik Liberalnodemokratske partije i televizijski propagandista Kremlja, pod zapadnim sankcijama zbog potpore invaziji na Ukrajinu.

Kijev post prenosi da je Žuravljov dao intervju azerbejdžanskom mediju Abzats u kojem je pozvao ruske vlasti da spreme mušku populaciju za "potencijalnu mobilizaciju", tvrdeći da bi zapadne zemlje uskoro mogle da budu u stanju da napadnu Rusiju.

- Evropa nam govori da će do 2028. ili 2029. birti spremni za rat sa Rusijom. Mi sada treba da obučimo naše muškarce i naravno, branimo otadžbinu. Moramo da pričamo o tome, a ne da nas bude sramota toga - kazao je Žuravljov, koji se nedavno slikao u punoj bojnoj opremi na ratištu.

On je rekao da je od ključne važnosti spremiti rezervu za mobilizaciju i poboljšati proces regrutacije kako bi se odgovorilo na "dugoročne pretnje sa Zapada".

Žuravljov je ocenio da Rusija trrenutno "ima dovoljno dobrovoljaca", ali da mora da planira budućnost.

Aleksej Žuravljov Foto: Social media / WillWest News / Profimedia

Kao razlog za to on je naveo sve veće vojne pripreme NATO i kontinuiranu podršku Alijanse Ukrajini.

Sa tim rečima u potpunosti se složio Jurij Švitkin, koji obavlja istu funkciju kao Žuravljov u Komitetu za odbranu donjeg doma ruskog parlamenta.

Aleksej Žuravljov Foto: Stanislav Krasilnikov / TASS / Profimedia

Švitkin je poručio da "svaki Rus mora da shvati da, u slučaju spoljne agresije, mora da uzme oružje i brani otadžbinu", ali nije pozvao na trenutnu mobilizaciju, ocenivši da to nije sada hitno pitanje.

Rusija je značajno uvećala vojsku u poslednjih 12 meseci, što su primetili i Ukrajina i njeni zapadni saveznici.

1/5 Vidi galeriju Ukrajinski dron pogodio jednu od najvećih rafinerija nafte u Rusiji, u Republici Tatarstan Foto: X/Printscreen

Dejli mejl navodi da je Rusija u septembru prošle godine došla do 1,5 miliona aktivnih vojnika, što njenu armiju čini drugom po veličini u svetu.

Rat u Ukrajini u crvenim nijansama i sa slikama Vladimira Putina, Volodimira Zelenskog i Donalda Trampa Foto: Shutterstock

Kijev post navodi da su i lideri NATO pozvali na pojačanu vojnu spremnost.

Mark Rute Foto: AP Virgina Mayo

Mark Rute, generalni sekretar Alijanse, u sredu na sastanku u Briselu je kazao da NATO mora da usvoji "vojni način razmišljanja" kako bi odvratio mogućnost rata, istovremeno obećavši nastavak podrške Ukrajini.

MOBILIZACIJA U RUSIJI

