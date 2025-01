To je misija novog centra u Poljskoj u kom će zvaničnici NATO -a, civili i Ukrajinci proučavati lekcije kao što su ratovanje dronovima, PVO, veštačka inteligencija i otpornost civilnog stanovništva.

Jedno od glavnih područja za istraživanje usresređeno je na to kako je ukrajinski rat spojio tehnologiju svemirskog doba s brutalnim borbama u rovovima i artiljerijskim bombardovanjem, što je Vandier opisao kao "mešavinu Prvog svetskog rata i rata budućnosti".

Od oružja koje se koristilo pre više od 100 godina do dronova i veštačke inteligencije

"Danas imamo bolju viziju kombinacije nasleđenih platformi - tenkova, aviona, brodova - i novih mogućnosti koje koriste bespilotne sisteme, to jest robotiku i IT", rekao je Vandier.