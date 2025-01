Pre nedelju dana ministar Đurić je obelodanio da će ime novog ambasadra Srbije u SAD biti poznato pre Trampove inauguracije, a iz opozicije tvrde da niko od njih nije dobio poziv da prisustvuje ceremoniji polaganja zakletve na stepenicama Kapitola i paradi do Bele kuće.

- Sve što Tramp govori i najavljuje govori o jednoj velikoj, fundamentalnoj promeni američkog društva. Prvi stub politike koju on vodi, iako je to negirao, je povratak porodici i hrišćanstvu, ukidanje LGBT sistema, transorodnog sistema i svega što se tiče vouk kulture. On je spremio 200 uredbi kojima želi da ubrza svoje političke ambicije - kaže de Vinča.