- Svi indikatori govore da će njegov drugi mandat biti politika kontinuiteta sa prethodnim, bez obzira što su se suštinski okolnosti promenile u svetu. Dakle, ne može sve biti isto, ali neki osnovni pravci su izgrađeni na temelju onoga kako je vodio i prvi mandat. Što se Amerikanaca tiče, taj pokret "Make America great again" je za njih najvažniji, a to su pre svega unutrašnja pitanja. On je u jučerašnjem govoru spomenuo pitanje migracije i prvim koracima koje će danas, u kontekstu ove teme, sprovesti. Predviđeno je da potpiše preko 100 izvršnih naređenja kojima će pokrenuti teme koje je obećavao u predizbornoj kampanji. Ameriku najviše interesuju unutrašnje teme. Međutim, dotakao je veliki broj spoljnopolitičkih tema, koje su u njegovom stilu izazvale određenu vrstu iznenađenja, a mogu da kažem i šoka - započela je Joksimović, pa nastavila:

- Ima tri stvari koje će obeležiti njegov mandat. Moramo imati u vidu da je ovo njegov poslednji mandat. On na sto stavlja pitanje mira, a ne ratnu opciju. Drugo, čini mi se da je važna ideološka promena koju on uspostavlja sa čela najmoćnije države na svetu, a to je vraćanje tradicionalnim vrednostima i nacionalnim politikama. Treća stvar koja je važna za globalne odnose je ta što on stavlja taj dijalog u prvi plan, najavljuje razgovor sa Putinom, tako hoće da pokrete važno pitanje za sve nas, dakle za svet. Pored toga što mu je Kina glavni rival, ipak hoće da ima neku komunikaciju. Od one koje je pozvao, dao je do znanja da će voditi tu desnu suverenističku politiku, vraćanje na te vrednosti i nacionalni interes. Poslao je jasnu poruku da neće odustati.