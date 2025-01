- Moj sin nije među oslobođenim taocima u ovoj prvoj fazi. Za sada nemam nikakvih informacija o Alonu, zbog toga što su taoci u tunelima bez osvetljenja već nekoliko meseci. Ono što znam jeste da je on živ. Bila sam izuzetno ponosna kada sam čula vest da su Izrael i Hamas postigli dogovor o primirju i oslobađanju talaca koji će okončati sukobe u Gazi. Dobro je da se stvari pokreću u nekom pravcu s obzirom na to da se do sada ništa nije dešavalo. Desetog februara moj sin će napuniti 24 godine. On je otet odavno, prošlo je mnogo meseci od kada sam ga poslednji put videla i pričala sa njim, tako da je ovo previše za mene. Nadam se da su taoci koji su sada na slobodi možda videli mog sina ili da su razgovarali sa njim. On je samo građanin, ne vojnik i zato se nadamo da će se prekid vatre nastaviti dok svi taoci ne budu pusteni - započela je Oel.