- Što se tiče simpatije iz Srbije za Donalda Tramp, razlog je veoma jednostavan, jer mi za demokrate vežemo ono kroz šta su Srbi prolazili devedesetih, zbog bombardovanja i tih stvari, mi doživljavamo da je za nas bolje da su republikanci na vlasti i ljudi slični Trampu. Međutim, zaboravljamo da su SAD podstakle muslimansku stranu Bosne da ne prihvati dogovor koji je bio sa početka rata, podržavali su ih u tome i to je originalni začetak svih problema Srba u Bosni koji su se preneli i na Krajnu i Kosovo. Razumem emotivnu komponentnu i kako se to doživljava, ali nije dobro kada imamo predstave o onome šta se desilo u prošlosti, pa to upravlja našim odlukama u budućnosti - započeo je Bumbić, pa nastavio: