Ledeni vazduh spustio je temperature na atlantskoj obali ispod -15 stepeni, a na Srednjem zapadu do minus 20.

Polarni udar spustio se sve do Meksičkog zaliva i do severa Floride, ali i do severa Meksika, pri čemu su temperature opale ispod minus 5 stepeni. Istovremeno, ove predele pogodila je najjača snežna oluja od kraja 19. veka.