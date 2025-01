Donald Tramp je više puta isticao da je on bio na vlasti do rata u Ukrajni ne bi ni došlo. Danas posle skoro tri godine ratnih sukoba Vladimir Putin traži potpunu predaju Ukrajne, dok ukrajinski predsednik Vlodimir Zelenski kaže da je potrebno pošteno, a ne brzo rešenje. A koje su crvene linije preko kojih Rusija ne bi prešla?

Kako će Tramp postupiti po pitanju Ukrajine? Najavio je "velike usluge" ovoj državi, a evo kako to tumače stručnjaci Izvor: Kurir televizija

- Da izađe na granice onog prostora koji je ugradila u ustav odnosno da izađe na administrativne linije one četiri oblasti to su Luganjsk, Donjeck, Zaporožje i Herson to je prva stvar i druga stvar da obezbedi bezbednosne garancije ubuduće, dakle Ukrajna nikako u NATO i vlast u Kijevu koja bi morala da bude na granici nekih ruskih interesa - kaže karijerni diplomata, Zoran Milivojević.