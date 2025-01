"Ja bih najviše voleo da dođe do pomirenja, ali mira nema ukoliko se insistira na tome šta je dovelo do konflikta i ko je upravu"

Donald Tramp je postao 47. predsednik Sjedinjenih Američkih Država i prve minute od inauguracije koristi za radikalne poteze.

Potpisao je desetine izvršnih uredbi, ponovno povlačenje SAD iz Pariskog klimatskog sporazuma, povlačenje iz Svetske zdravstvene organizacije (SZO), proglašenje vanrednog stanja na južnoj granici, preimenovanje Meksičkog zaliva, ukidanje prava na državljanstvo po rođenju dece ilegalnih migranata, ograničavanje prava LGBTQ+ zajednice, a onda je i najavio da će uvesti carine na robu iz Evropske unije i Kine.

Foto: Kurir Televizija

Istakao je da njegova administracija razmatra uvođenje carine od 10 odsto na robu uvezenu iz Kine od 1. februara, a da im “EU nanosi veliku štetu, zbog čega će biti pogođena carinama”. Ako je sve ovo bio zemljotres, onda je ono što sledi “supersonična oluja”.

Svet se ponadao da će doći do razgovora sa Vladimirom Putinom i poboljšanja odnosa sa Si Đinpingom, kog je pozvao na inauguraciju, ali umesto toga, predsednik je rekao da će u slučaju da Putin ne pristane na pregovore uvesti sankcije Rusiji.

Usput zadao dodatni udarac Putinu rečima “on je uništio zemlju”. Isto je uradio i Si Đinpingu, kom je u telefonskom razgovoru rekao da Kina treba da interveniše da bi zaustavila rat u Ukrajini.

Za Kurir televiziju su poteze Donalda Trampa analizirali doktor Neven Cvetićanin, predsednik Foruma za strateške studije, Nenad Vuković, predsednik Društva lobista Srbije, kao i Zoran Vuletić, predsednik Građansko demokratskog foruma.

Cvetićanin kaže da veruje da će se Tramp u svom drugom mandatu ponašati u skladu sa onim što je razlog za njegovo kandidovanje za ovaj mandat:

Foto: Kurir Televizija

- Mi smo sada na raskrsnici epoha, sve i da nam se ne dopada nešto kod njega on jeste predsednik Amerike. Mi smo sada na razmeđu epoha zato što istorija ide u krug, smenjuju se periodi liberalizma, a nakon njih su nejednakosti toliko velike da to neko iskoristi. Godine 2007. i 2008. su bile početak promene sveta, tada je došlo do ekonomske krize i niza konflikta.

Cvetićanin onda objašnjava da globalne krize uvek moraju da završe velikim ratovima, dok je Vuković rekao da je Tramp zreo, iskusan biznismen koji je u svom drugom mandatu, pa rekao da čak i neke reči koje se shvataju kao pretnje zapravo treba shvatiti kao poziv na pregovore:

- Veoma je važno to što nema svrhe da se države koje su pod udarom Trampa budu na njega ljute. To jeste malo prebučno i prenaglašeno, ali u suštini to jesu pozivi na pregovore.

Vuković kaže i da se očekuje da će zaraćene strane sesti za pregovarački sto pod uticajem Trampa, a da veruje da neće saterivati nikoga u ćošak iz kojeg ne bi imao izlaz.

Foto: Kurir Televizija

- Mislim da sa Trampom možemo da imamo bolji svet nego što je to bilo do sada - tvrdi Vuković.

Vuletić se složio sa Cvetičaninom da Tramp nije nepredvidiva osoba, pogotovo nakon što je svet imao priliku da uvidi način njegovog rada u prvom mandatu, pa je i naveo:

- On je već u prvom mandatu govorio o svojim namerama da se proširi na prijateljske države, pre svega Grenland, a jednom prilikom je u sastajanju sa premijerom Kanade rekao da je razgovarao sa guvernerom 51. države.

Vuletić kaže da je u prvom mandatu Tramp preuzeo sve da ukine mogućnost siromašnog čoveka da se leči, ali da njegovi glasači i dalje veruju u njegove dobre namere, a onda i upozorava da bi proterivanje miliona migranata koje je najavio izazvalo veliki problem:

- Njima je nezaposlenost 2%, ukoliko protera sve te migrante ko će raditi u toj državi?

Vuković kaže da je Tramp sada osvojio mnogo veću moć nego u prošlom mandatu, pa je sada još odlučniji nego u prošlom, pa je onda i objasnio:

- Tramp je nekada bio frustriran u kontaktu sa drugim svetskim liderima, jer bi se susretao sa kongresom, senatom pa i samom demokratijom koje su ga stopirale od donošenja odluka. Amerika je pod parolom za bolji svet izgubila svoj subjektivitet koji je nekada imala, a Tramp sada ima moć da sprovede mnogo toga što pre nije mogao.

Vuković se osvrnuo i na Trampovo obraćanje Hamasu po pitanju taoca koje je rezultiralo u oslobađanju istih, dok Cvetićanin kaže da su političari uvek vrh ledenog brega, odnosno "zastavonoše" popularnih verovanja.

- Tramp nije fašista i nemoguće je da to bude jer je ograničen ustavnim sistemom. On ne pokazuje tendencije da narušava američki Ustav. Do sada se nikada nije dogodilo da kineski visoki zvaničnik bude na inauguraciji, a onda se i sastao sa Elonom Maskom - kaže Cvetićanin.

Vuković na temu rata u Ukrajini kaže da se u početku činilo da sve žrtve koje se svakodnevno dešavaju pomažu određenim zemljama, ali da je sada došlo do situacije u kojoj je neophodno na bilo koji način okončati rat:

- Ja bih najviše voleo da dođe do pomirenja, ali mira nema ukoliko se insistira na tome šta je dovelo do konflikta i ko je upravu. Treba ostaviti istorijsku distancu, a Americi do sada nije smetao ovaj rat. Ukoliko Tramp želi da ga zaustavi, nek uradi to na bilo koji način, samo neka stane.

