Kirijaku je priznao da i on ima sociopatske sklonosti , objašnjavajući kako je bio "srećan kada je provaljivao ljudima u kuće i postavljao prislušne aparate".

Kaže da je racionalizovao to činjenicom da je " dobar momak koji je potreban svojoj zemlji ".

Međutim, on je odbio da bude obučen u takozvanim "pojačanim tehnikama ispitivanja" .

Intervju je doveo do toga da je Kirijaku uhapšen 2012. i optužen po jednoj tački za kršenje Zakona o zaštiti obaveštajnih službi zbog navodnog nezakonitog otkrivanja identiteta službenika.

On je takođe optužen po dve tačke za kršenje Zakona o špijunaži zbog navodnog nezakonitog otkrivanja informacija o nacionalnoj odbrani osobama koje nisu ovlašćene da ih primaju.

On je priznao krivicu i osuđen je na 30 meseci zatvora.

Na pitanje da li misli da je to i u njemu videla CIA, odgovorio je: " Mislim da jesu ."

- Pitali su: "Znate da gospodin X ima nešto u svojoj kući što vam je potrebno, bilo da je to dosije ili bilo šta drugo. A vi radite na njemu da biste ga regrutovali tako da vam on na kraju preda taj dosije. Ali nije vam uspeo. I na kraju, kada mu tražite dosije, on vam kaže, ne. Šta biste uradili u takvoj situaciji?'