- On (Tramp) je u pravu da problem nije u SAD. Problem je Evropa. Delom zahvaljujući njemu smo i videli ovo poboljšanje što se tiče izdvajanja na evropskoj strani NATO. Problem broj jedan jeste da još uvek nismo na dva posto BDP izdvajanja za odbranu kazao je Rute na panelu Ukrajinski doručak.

TRAMP SADA VEĆ OTVORENO PRETI SANKCIJAMA PUTINU! Američki predsednik zvao i Kinu, pritiska Sija da interveniše oko Ukrajine - "On ima mnogo moći" (FOTO)

Planeta TRAMP SADA VEĆ OTVORENO PRETI SANKCIJAMA PUTINU! Američki predsednik zvao i Kinu, pritiska Sija da interveniše oko Ukrajine - "On ima mnogo moći" (FOTO)

- Ako bismo postigli loš dogovor, to bi samo značilo da ćemo videti predsednika Rusije kako 'baca pet' sa liderima Severne Koreje, Irana i Kine i to ne možemo da prihvatimo. To bi bila geopolitički velika, velika greška - dodao je.