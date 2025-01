Slušaj vest

Predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp upozorio je predsednika Rusije Vladimira Putina da brzo okonča rat u Ukrajini ili će se, kako kaže, suočiti sa visokim nivoima poreza, tarifa i sankcija.

Lutovac je analizirao reči Trampa da će do kraja rata doći na lakši ili teži način:

- Ratu svakako mora doći kraj, ali vidite da je taj postupak oko okončanja rata veoma kompleksan i složen. Tramp je naglasio lakši ili teži način, mislim da je to složen odgovor. On pokušava da diplomatskim putem okonča sa nekim pritiskom, a pogotovo pritiskom na predsednika Ukrajine koji se nalazi u agoniji i njegovi pokušaji da dođe na inauguraciju i njegove sugestije, triput je tražio makar po izjavama Trampa mlađeg. Mislim da će Tramp izvršiti pritisak na njega, da će doći do kvalitetnog rešenja, da će mu onemogućiti donacije koje su produžavale taj ratni vihor. Mislim da će se to prebaciti na mirno rešavanje konflikta. Oni su i pre inauguracije Trampa imali neka tri predloga, ali ono što je značajno jeste da Rusija, s obzirom na poziciju, ima drugačiji pogled na te pregovore u odnosu na početnu situaciju.

Dimitrijević je odlučan u tvrdnji da je Amerika nema snage da Rusiji postavi ultimatum:

- Mislim da primirje neće biti nešto što je rezultat inicijative Trampa. Ovde se može očekivati da Ukrajina prihvati sve uslove Moskve. U tom slučaju, na tom prostoru neće biti strane vojske. Jedino što je smešno oko rata jeste da bi nekakvi vojnici NATO mogli da se šetaju Kijevom, to je baš teško. Mislim da je jasno da se očekuje apsolutna promena ukrajinske politike. Amerika nema snage da to ne dozvoli, nije toliko jaka da može da postavi ultimatum Rusiji, oni su svesni toga. Znaju da su slabija vojna sila i da je besmisleno zaigrati se sa Rusijom koja pravi ozbiljne saveze. Kina, Iran, mnoge države Briksa, biće i vojni partneri, bez obzira da li se to sviđa Americi, ta tema se izbegava, a do toga će doći ukoliko Vašington ne promeni svoju politiku.

Kljajić je analizirao da li Amerika može da uslovi Rusiju:

- Svakako može da im zagorča život, imajući u vidu da je ruska ekonomija sada fokusirana na vojnu industriju i pravljenje vojske i opsluživanje vojnog kompleksa koji je pravljen za sukob sa Ukrajinom. To sigurno slabi ostale grane privrede. Rusija se oslanja na izvoz energenata, ali ima problem sa inflacijom, visokom kamatom, ima izazov u ekonomskoj sferi. Mislim da nema prostora u Trampovoj administraciji za dodatnim sankcijama. Što se tiče najave novih sankcija, mislim da je iza kulisa pokušano da se dođe do sporazuma, ali da Moskva nije raspoložena za primirje koje bi značilo kompromis. Doduše, mislim da do kompromisa mora da dođe i da je to jedino održivo rešenje.

Savić je komentarisao najnovije izjave Trampa, kao i to da li bi te nove sanckije mogle da naškode Rusiji:

- Svake nove sankcije štete na određen način, ali bi trebalo da obratimo pažnju na nekonkretnost Trampovog jezika. On pokušava da preti, to je njegov pristup za njegovu internu politiku. Mislim da se on ne bavi toliko spoljni poslovima, njegova moć da pregovara je zamagljena samo činjenicom da je on bogat. To što on govori je za njegovu unutrašnju politiku, mislim da zna da ne može da okonča rat, pa zbog toga govori da je on bio predsednik da to rata ne bi ni došlo.

Kurir.rs

