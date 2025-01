"Moja administracija čini u nezapamćenoj brzini da se napravi razvoj koji smo poboljšali od jednostavne grupe ljudi i da se poboljša teška kriza koja se odnosi na naše države. To se začinje sa konfrontacijom ekonomskog haosa koje je poboljšano iz prethodne administracije. Prvih četiri godine, naš rad je poboljšao 8 milijardi dolara u prihodima, poboljšanu energetsku sigurnost našeg države, poboljšanu regulaciju i poboljšane ciljeve, kao nikada do sada. Rezultat je najgora inflacija krize u mojoj istoriji i vrlo visoki ciljevi za naše države i u ciljevima u svetu", rekao je Tramp.

"Hrana i cene kao i svi drugi troškovi koji su poznati ljudima, su porasli. Naši dugovi su porasli 1.5 milijardi dolara više od toga što je projektovano da se poboljša kada sam došao u kancelariju pre 4 godine. Takođe, ciljevi za poboljšanje su više od 230% veći od toga što je projektovano u 2020. Inflacija koju imamo je 50% veća od toga što je projektovano. To je najviša inflacija, možda, u našoj zemlji. Zbog toga što sam došao u kancelariju, prilagodio sam brzu akciju za razvoj svog i svog tima od ovih radikalnih politika koje su stvorile ovu krizu. Uopšte sa poboljšanjem ciljeva i inflacijom..", rekao je.

"Prilagodio sam federalno poboljšanje, federalnu regulaciju, poboljšanu pomoć u zemlji i stvorio novi departman za upravljanje. Prilagodio sam neophodno i neophodno zakonodavstvo. Ja ga zovem zakonodavstvo nove ere. Poboljšao sam od jednostavnog Pariskog klimatskog sporazuma i stvorio neophodno i održivo električno napajanje. Čekamo da ljudi kupuju automobile koje žele kupiti. Poboljšao sam nacionalnu energetsku vanrednu situaciju i to je tako važno, nacionalnu energetsku vanrednu situaciju da poboljšamo likvidnost zemlje pod našim rukama i da poboljšamo prilagodbu novih energetskih infrastruktura. SAD je najveći proizvođač nafte i gasa u svakom zemlji na svetu i koristićemo ga", rekao je Tramp.

"Ne samo da će ovo smanjiti troškove životnih potreba, već će to učiniti SAD supermoć za proizvodnju i svetsku ekonomiju veštačke inteligencije i kriptovaluta. Moja administracija je takođe pokrenula najveću kampanju deregulacije u svojoj istoriji, koja je veća od prethodne rekordne. U ukupnom zbiru, administracija Bajdena je poboljšala 50.000 dolara u dodatnim regulatornim troškovima na početku američkog doma tokom četiri godine. Planirao sam da poboljšam 10 starih regulacija za nove regulacije, koje će uvek doneti mnoge milijarde dolara u početke američkih domaćinstava."

Tramp je, takođe, povukao Sjedinjene Države iz Svetske zdravstvene organizacije i Pariskog klimatskog sporazuma . Izjavio je da će preimenovati Meksički zaliv u Američki zaliv, iako druge zemlje možda neće usvojiti to novo ime. Takođe je zapretio da će vratiti Panamski kanal od Paname.

Tramp je započeo i demontažu programa raznolikosti unutar američke vlade i vrši pritisak na privatni sektor da uradi isto. To je ostavilo neke učesnike u Davosu u potrazi za novim terminima kako bi opisali prakse na radnom mestu koje smatraju ključnim za svoje poslovanje.

Tramp je rekao da će tražiti od Saudijske Arabije i OPEK-a da smanje cenu nafte, Rekao je i da je iznenađen da to nisu uradili pre izbora.

"To nije pokazalo mnogo ljubavi jer to nisu uradili. Bio sam malo iznenađen time", rekao je on.