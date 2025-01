To je pokazala anketa koju je proveo Survation u saradnji s organizacijama kao što su Oxfam, Millionaires for Humanity i TaxmeNow. U anketi je učestvovalo 2.902 milionera iz zemalja G20.

Rezultat je najgora nejednakost u sto godina. Odbrana i posebne privilegije ekstremnog bogatstva ne mogu se nastaviti. Moramo podvući crtu. Ovo ne bi trebalo da bude teško. Postoji jednostavno rešenje koje se može vrzo isporučiti. Morate oporezivati nas, super bogate. Milioneri to žele, javnost to želi, a naša globalna politika to zahteva.