Poslednji tajni dosijei o atentatu na Džona Kenedija biće objavljeni nakon što je predsednik Amerike Donald Tramp u četvrtak naredio da se to učini.

On je dao slično obećanje u svom prvom mandatu, ali je na insistiranje CIA i FBI odustao od toga, jer su ove agencije tvrdile da neke dokumente treba čuvati od javnosti iz straha da će otkriti tajne nacionalne bezbednosti.

"Zapravo me je Majk Pompeo, državni sekretar zamolio, da ne radim, i osećao sam da on zna nešto što možda, znate, kada vas je zamolio da to ne uradite, vi kažete 'zašto?' Smatrao je da nije dobar trenutak da ih pusti", rekao je Tramp.