Američki predsednik Donald Tramp jasno je stavio do znanja svoju odlučnost da preuzme vlasništvo nad ostrvom za Sjedinjene Države i nije isključio upotrebu ekonomske ili vojne sile.

Govoreći nekoliko sati nakon inauguracije, Tramp je ponovio svoj stav da je američka kontrola neophodna zarad "međunarodne bezbednosti" jer, kako je objasnio, "imate ruske brodove svuda, imate kineske brodove svuda, ratne brodove. I [Danska] to ne može da održava".

"Dugi niz godina smo zanemarivali ulaganje neophodnih sredstava u naše brodove, u avione koji će pomoći da se nadgleda naše kraljevstvo, i to je ono što sada pokušavamo da uradimo", rekao je on novinarima 9. januara. "Nadajmo se da ćemo kreirati investicioni paket u kojem ćemo ojačati našu sposobnost da pratimo šta se dešava na Arktiku, kao i za postavljanje nekih novih kapaciteta".

"Vojna zaštita Grenlanda se de fakto oslanja na SAD", rekao je Rabek-Klemensen. "I veliko je pitanje da li SAD žele da pojačaju to prisustvo, možda da bi mogle da vrše druge vrste vojnih operacija u toj oblasti".

"Danska vlada pokušava da dotakne tu reč 'kontrola' koju Tramp koristi, što je veoma dvosmislen termin", dodao je on. "Šta znači kontrola? Da li to znači posedovanje dela teritorije? Ili to znači imati određenu količinu vojne opreme na toj teritoriji?"