- Ja mislim da su promene krenule još od 13 časova 20. januara po njihovom vremenu. Ceo svet je svedočio da je Tramp sa inauguracije otišao na veliki skup sa njegovim pristalicama i javno je potpisivao ukaze, odnosno izvršne naredbe koje je i najavio tokom svoje kampanje, ali i tokom tranzicionog perioda koji je trajao od pobede do inauguaracije. Dakle, promene će se dogoditi na unutrašnjem i spoljnopolitičkom planu Amerike. Tokom Bajdenove administracije, dakle za nepune četiri godine u Ameriku je ušlo preko šest miliona izbeglica. To je problem koji Tramp i njegova administracija moraju da reše. U istoriji Amerike mislim da bezbednost nije bila na rizičnijem nivou. Bio sam prošlog februara u Vašingtonu i tamo su se dešavale njima nezapamćene stvari, ljudima su se krali automobila nasred ulice, kongresmen je ranjen u jednom napadu kada su hteli da mu otmu automobil i to nekoliko minuta od Bele kuće. Da ne govorim o Kaliforniji i istočnom delu Amerike koji je bezbednosno na niskom nivou. Tramp je rekao samo ono što većina Amerikanaca misli.

- Kada ste deo jedne države, to je direktno mešanje u politička pitanja druge države, što ne bi trebalo da bude prihvatljivo. Ako neko krši zakon, ne mora svako, to nije pozitivna stvar, mešanje sa strane nikada nije dobro. Ta partija je uobičajena, malo, malo, pa dođe neki skandal, mislim da ni to nije dobra stvar. Ne mislim da je Mask nacista, ali mislim da je nepromišljen potez, prva asocijacija jesu nacisti, totalno nepromišljeno. To je baš upalo u oči, upravo jer taj pozdrav većina ljudi nije protumačila kao neki drugi. Mislim da treba više pažnje obratiti na te stvari.