Petro je to objavio u dva X posta, od kojih je jedan uključivao video snimak migranata koji su navodno deportovani u Brazil kako hodaju po asfaltu sa vezama na rukama i nogama.

- Ne mogu dozvoliti da migranti ostanu u zemlji koja ih ne želi; ali ako ih ta država vrati, to mora biti sa dostojanstvom i poštovanjem prema njima i prema našoj zemlji. Primaćemo naše sugrađane u civilnim avionima, a da ih ne tretiramo kao zločince. Kolumbija se poštuje - nastavio je Petro.

Kolumbija je prihvatila 475 letova za deportaciju iz Sjedinjenih Država od 2020. do 2024. godine, peta iza Gvatemale, Hondurasa, Meksika i El Salvadora, prema "Witness at the Border", zagovaračkoj grupi koja prati podatke o letovima. Prihvatio je 124 leta za deportaciju u 2024. godini.