On je to kazao u ekskluzivnom intervjuu Skaj njuzu, prvom koji je Aragči dao od inauguracije američkog predsednika Donalda Trampa, za kojeg britanska televizija navodi da je vrhovni neprijatelj Irana.

- Mi smo jasno stavili do znanja da bi se bilo kakav napad na naša nuklearna postrojenja suočio sa trenutnim i odlučnim odgovorom. Ali, ne mislim da će oni učiniti takvu ludost. To je stvarno ludo. I zbog toga bi se celokupni region pretvorio u veoma lošu katastrofu - poručio je Aragči.

- Hamas i Hezbollah su pretrpeli štetu. Ali, u isto vreme oni se obnavljaju zato što, kao što sam rekao, to je način razmišljanja, to je ideja, to je cilj, to je ideal koji će uvek biti tu - naveo je iranski ministar spoljnih poslova.