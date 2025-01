- Dvurečenski mostobran, koji su naši momci zauzeli, naša je garancija uspešnog napredovanja i oslobađanja Kupjanska. Jer, spuštajući se ispod same Dvurečne, mi se spuštamo niz brda do samog Kupjanska, u principu, naši vojnici to već rade. Tu je i sam Kupjansk kao na dlanu, odnosno možemo da kontrolišemo veoma veliku površinu, rekao je Maročko u emisiji „Specijalni predstavnik“ na televiziji Njuz front.