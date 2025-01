Ukrajinski grad Časiv Jar (Časov Jar), ključno uporište istočne Ukrajine, pao je od invazije ruskih snaga, potvrdilo je pet ukrajinskih i evropskih vojnih i vladinih izvora nezavisno nezavisnom ruskom medijskom izdanju The Moscov Times, koji tu informaciju predstavlja kao svoju ekskluzivu.

Do kraja 2024. godine, ruske snage su preuzele borbenu nadmoć na području grada, sistematski stežući opkoljenje i uspostavljajući sve jaču kontrolu nad gradom.

Svih pet izvora za The Moscov Times govorilo je pod uslovom anonimnosti.

Ruske snage su pokrenule prvi direktan napad na grad u aprilu 2024. Do 21. tog meseca zauzele su obližnji grad Bohdanivku, ojačavajući svoju poziciju za prodor u Časiv Jar. Do sredine oktobra, ruske snage su probile ukrajinske odbrambene linije i napredovale u jugoistočne delove grada, uspostavljajući uporišta duž mreže kanala.

Ruske snage su stigle do centra grada do sredine novembra, eskalirajući intenzitet gradskih borbi. Uprkos odlučnim ukrajinskim kontranapadima, ruske snage su nastavile da napreduju – posebno na severu grada – do kraja decembra. U ponedeljak su se pojavili izveštaji o teškim borbama u zapadnom delu grada.