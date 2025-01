Grčke zdravstvene vlasti i roditelji zabrinuti su zbog smrtnog slučaja kada je dvadesetogodišnji student u Patri preminuo od posledica meningitisa. Brz razvoj meningokokne bolesti i njena sposobnost da brzo dovede do kolapsa nesrećnog mladića, a na kraju i smrti, šokirali su javnost. Slučaj je ponovo otvorio diskusiju o važnosti vakcinacije protiv serogrupe B, posebno u određenim grupama, poput studenata, gde se beleži najviše slučajeva meningitisa u Grčkoj.

Patra je i prošle godine bila u centru pažnje zbog širenja meningokokne bolesti. Jedna dvadesetogodišnja studentkinja je teško obolela, što je rezultiralo amputacijom donjih ekstremiteta. Pre nje, još jedan student je bio u teškom stanju zbog ove bolesti početkom januara prošle godine. Takođe, u regionu Patre prošle godine bio je još jedan student koji je oboleo, čime su zabeležena tri slučaja. Nacionalna organizacija za javno zdravlje (EODY) pomno je pratila studente Univerziteta u Patri i njihove kontakte, te preventivno obezbedila terapiju za one koji su bili u kontaktu sa obolelima.

Stručnjaci za javno zdravlje su jasni u pogledu toga da ne postoji epidemiološka veza između trenutnog smrtnog slučaja i prethodnih. Kako navode, prema smernicama, moguće povezanosti se istražuju za vremenski okvir do tri meseca između obolelih. Ipak, registracija ozbiljnih slučajeva u ovom gradu predstavlja zabrinutost za medicinsku i naučnu zajednicu.

Što se tiče dvadesetogodišnjaka koji je juče preminuo, on je u Univerzitetsku bolnicu u Riju došao u utorak u zoru i nakon nekoliko sati preminuo. Pogoršanje je bilo rapidno, a lekari su ga intubirali i smestili na intenzivnu negu. Tokom kliničkog pregleda primećeni su hemoragijski osipi koji su ih alarmirali, kao i visoka temperatura koju je prijavila sestra bliznakinja nesrećnog mladića, koja je opisivala njegove simptome prethodnih sati.

Istraživanja za identifikaciju serogrupe meningokoka su u toku. Ipak, veruje se da je reč o tipu B. Marangos, koji je sam rukovodio svim teškim slučajevima meningitisa u Patri, naglasio je za “Ygeia mou” da, s obzirom an to da je populacija vakcinisana protiv drugih čestih tipova meningitisa, sada preovlađuje meningitis tipa B.

Do 10 odsto slučajeva rezultira smrću

Meningitis i sepsa uzrokovani meningokokom - postoji 12 serogrupa, uključujući i B - su bolesti koje mogu pogoditi sve uzraste. Najviše slučajeva se javlja kod beba i male dece mlađe od četiri godine, ali značajan broj slučajeva (od jednog do tri) odnosi se na tinejdžere i mlade odrasle osobe uzrasta od 10 do 24 godine. Učestalost pojavljivanja meningokokne bolesti je niska, ali zbog visokog procenta smrtnosti, pravovremena dijagnoza i lečenje su od ključnog značaja.

Karakteristično je da bolest može izazvati smrt u roku od samo nekoliko sati. Oko pet do 10 odsto slučajeva može završiti fatalno, dok kod 15 do 25 odsto može doći do trajnog oštećenja mozga, guvoće, bubrežne insuficijencije ili amputacije ekstremiteta.