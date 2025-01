Propaćeni let 5342 iz Vičite u Kanzasu – sa 60 putnika – sudario se u masivnoj vatrenoj kugli sa helikopterom vojske Black Havk 400 stopa iznad reke Potomak dok se približavao nacionalnom aerodromu Regan u sredu nešto pre 21 sat.

I u još jednom strašnom preokretu tragedije, Lili stariji je otkrio da je on sam bivši pilot vojnog crnog jastreba i da je leteo upravo u istom području gde se katastrofa dogodila.

„Samuel je bio u cvetu svog života. Bio je veren za prelepu, divnu devojku i svi smo bili uzbuđeni što se pridružila porodici", rekao je on.

„Video sam nesreću na vestima. Nisam mislio da postoji način na koji je to bio moj sin', rekao je. Ali onda sam gledao dovoljno dugo da shvatim da je to avio-kompanija mog sina i tada sam nekako znao njegov raspored.

„I tako sam nazvao njegovu verenicu, potvrdio, kao, hej da li je Sem u Vičiti? Da, bio je, da li je išao u DCA? Da, bio je. Pa sam onda morao da joj kažem. Bila je to samo užasna scena'.