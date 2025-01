- Kada sam stigao, bio sam super motivisan. Ako treba, dao bih svoj život - priseća se on.

Međutim, postepeno se razočarao. Bitka je bila žestoka. "Rusi bi srušili naše položaje do temelja", rekao je on. Viši ukrajinski komandanti davali su nerealna naređenja. Tada mu je, dok je branio porušenu zgradu, na rame pala ploča. Nakon što je primio lekove za smanjenje bolova, rečeno mu je da se vrati na front. "Shvatio sam da sam niko. Samo broj", rekao je on.