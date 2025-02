Ekonomisti i analitičari uglavnom procenjuju da je izlazak iz jedinstvenog tržišta i carinske unije EU 1. januara 2021. imao negativan uticaj na trgovinu u Velikoj Britaniji. To je uprkos činjenici da je Britanija pregovarala o sporazumu o slobodnoj trgovini s EU i izbegla uvođenje tarifa ili poreza na uvoz i izvoz robe.

OBR navodi da bi mogao revidirati ove pretpostavke na osnovu novih dokaza i istraživanja. Procenjeni negativni ekonomski uticaj mogao bi se smanjiti ukoliko se trgovinski uticaj pokaže manje ozbiljnim. Međutim, za sada ne postoje dokazi koji ukazuju na to da bi se mogao pretvoriti u pozitivan uticaj.

Došlo je do velikog pada imigracije u EU i neto migracije u EU (imigracija minus emigracija) od referenduma i to se ubrzalo nakon 2020. godine zbog prestanka slobode kretanja. Ali došlo je do velikog povećanja neto migracije iz ostatka sveta od 2020.