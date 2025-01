"Pre nekoliko godina predsednik Tramp je na ovom mestu obavestio američki narod i sugerisao da je korona virus procurio iz laboratorije u kineskom gradu Vuhanu. Mnogi ljudi u ovoj prostoriji su mu se tada rugali zbog toga, govorili su da je to teorija zavere. On to nije radio. Mi sada znamo da je to istina koja je potvrđena, trebalo je dosta vremena da do toga dođe, ali predsednik je bio u pravu", rekla je Livit.