- Kao što kolega reče, dosta toga je još uvek nejasno, a tvrdim da će u vrlo kratkom periodu ljudima koji se razumeju u avijaciju stvar biti jasna. Helikopter je bio na teražnom letu, svi koji znaju šta je to biće im jasno da je to let koji se obavlja u svrhu teraže ili obuke drugog člana posade. Takav let noću je rezultirao da su piloti na svojim kacigama imali i naočare za noćno letenje jer helikopteri imaju posebne kamere koje im omogućavaju da noću između brda, planina, šuma, lete nisko zbog potrebe. Dolazimo u situaciji gde imamo aerodrom maltene u centru grada, koji ima tri piste, sa jedne se poleće, sa druge sleće i helikopter koji se tu vrti u nekom cilju vežbe. Popratio sam i došao do informacija da je helikopter leteo, došlo je do pojačanja vetra, promena piste za poletanje i sletanje. Kontrolor koji je vodio avion pitao je da li može pilot da sleti i on je potvrdio, te je upitao helikopter da napravi vizeulnu seperaciju između njih i aviona, ali nije rekao kog aviona. Helikopter je potvrdio, došlo je do zabune, on je video avion koji je poleteo, ali nije primetio ovaj koji je bio na 120 metara visine, to je maltene samo sletanje, na pola minuta od tačke dodira. Sada kada uzmete u obzir i sva svetla aerodroma, grada, došlo je do zabuna i jednostavno nije popratio avion i krenuo je da preseče tu ravan.