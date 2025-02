- Nema mnogo ljudi koji će doći u Panamu i odmah zakucati na vrata Narodne biblioteke sa željom da vide stara izdanja koja čuvamo - kaže mi direktorka Gvadalupe de Rivera. Znam da je to istina, znam i da većina ljudi nije svesna šta propušta.

U Odeljenju za dečju i stranu knjigu jedna bibliotekarka dočekala me je na srpskom! „Dobar dan, dobro nam došao! Ja sam nekada radila u Ambasadi Jugoslavije u Panami...“ Već nekoliko decenija naša zemlja nema diplomatsko predstavništvo u ovoj zemlji. Pravo je čudo slučaja da sam naišao na ženu koja mi je ispričala o našem ambasadoru i aktivnostima naših diplomata davno prošlog vremena.

Koleginice iz Narodne biblioteke su me odvele u Akademiju jezika Paname na prijem u počasno članstvo španskog ambasadora. Članovi ove akademije bila su i dva predsednika Paname, a na događaj je došla i ministarka kulture, kojoj sam, kao i jednom od slavnih predsednika Kanalske komisije, predstavio nalaze do kojih smo došli u Srbiji. Akademija je smeštena u staroj predratnoj zgradi u modernom delu grada gde su sa svih strana podignuti luksuzni neboderi i hoteli. Kao kakva princeza, zgrada se ugnezdila na brdašcetu, polegla po travnjaku i svedoči o dobrim starim vremenima i izuzetnim manirima džentlmena i naučnika koji su u njoj stvarali istoriju Paname.

Predsednik Akademije Horhe Eduardo Riter Domingo, inače ministar u više mandata i čovek koji je preuzeo Panamski kanal iz ruku Amerikanaca 1999. godine, te bio prvi ministar Ministarstva za kanal, kolega po peru, pisac, dočekao me je srdačno, s paketom knjiga u rukama - poklon za Adligat. Najavio je dolazak u Beograd i želju da uspostavimo dugoročnu saradnju.

Uz topao razgovor s ministarkom kulture, koja mi je odmah rekla da je balerina i da je njen dugogodišnji partner bio iz Srbije - završio se moj boravak u Panami. Do skorog viđenja! Srbi i Panama imaju dublje veze nego što se to znalo pre mog dolaska, a siguran sam da će ih dogovoreni projekti unaprediti. Dobio sam na poklon za Zbirku Paname više od stotinu knjiga - „Knjige, moja braćo, knjige, a ne zvona i praporci“, čuje se od Srbije do Paname!