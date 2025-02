On je to izjavio u intervjuu za Foks njuz.

Završetak rata u Ukrajini je " pitanje meseci, svakako ne godina ", siguran je on.

- Ovo sam već rekao u jednoj od vaših emisija. Voleo bih da vidim odbrojavanje od 100 dana i da vidim gde smo – u prekidu vatre ili u održivom miru... Ali to neće biti kao u Avganistanu, gde se produžilo na četiri godine. To ne bi trebalo da bude kratkoročno rešenje za obe zemlje - rekao je on.