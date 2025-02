- Ono što se dešava u Sjedinjenim Državama čini neophodnim da sve ambasade u zemlji obelodane svaki poslednji cent potrošen na izbore u Gruziji i domaće političke procese - rekao je on.

- Došao je red na druge donatore, oni treba da provere na šta je potrošen novac njihovih poreskih obveznika i da se posebno zainteresuju za opoziciju i nevladine organizacije “, smatra on.

On je napomenuo da je pre dve godine pozvao stalnog predstavnika EU da obelodani potrošnju Evropske zadužbine za demokratiju u Gruziji kojom "rukovode odvratni evropski parlamentarci", ali je on to odbio.