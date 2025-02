To navodi Dojče vele koji ističe da uoči parlamentarnih izbora u Nemačkoj 23. februara sve stranke nastoje da pridobiju naklonost građana, ali čini se da u jednom – i to sve većem – segmentu biračkog tela to ni ne pokušavaju. Jer, sada već oko 7,1 milion građana Nemačke stranog porekla ima pravo glasa, što znači da je svaki osmi birač u zemlji upravo iz te grupe.