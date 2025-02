- Stvari koje su ispod radara, onaj novac koji se ne vidi odakle ide, on će ostati. Ljudi koji su bili plaćeni za neke druge stvari, nastaviće da obavljaju svoj posao, ali videće se neka razlika jer su navikli da imaju veliki novac. Drago mi je da će se za one koji su bili obeležavani kao strani plaćenici, pokazati da nisu. Meni je drago i što ćemo mi osetiti sve što Tramp radi, ali u smislu buđenja.

- U političare ne treba imati poverenja, isto kao što ne treba verovati ženama koje lažu. Tramp je preuzeo na sebe uništavanje duboke države. Načeće je, a pitanje je da li će posle njega doći naslednik sa istom politikom. On je osvetoljubiv čovek, osvetiće se svima koji su hteli da ga strpaju u zatvor. Garderoba njegove žene i boje koje je nosila govorile su svima da se sprema osveta. Simboli su čudo. Mora da počisti one koji se spremaju da ga likvidiraju za četiri godine kada bude sišao sa vlasti .

- To je plan koji je Zelenskom zvanično saopšten. SAD očekuju da se raspišu izbori u Ukrajini i imaju kandidata, a to je Zalužnji. Inače, Ukrajina je zemlja u likvidaciji, te će se to dogoditi. Rusija je poprilično prikočila sa ofanzivom, a za Trampa je rat u Ukrajini gotov.