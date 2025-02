Najbolji Džejmsov prijatelj, Džejson , američki dobrovoljac koji je bio sa Džejmsom kada je poginuo, je kasnije izgubio levu nogu u borbama. On je za "San" rekao da je to " bila Džejmsova prva i poslednja misija."

- Morali smo da pređemo otvoreno polje bez drveća, bez zaklona, ičega, da opskrbimo druge vojnike. Bio sam vođa tima i bilo nas je šestoro koji smo išli u grupama po dvoje, na udaljenosti od 20 metara. Ja i Džejms smo bili poslednji. Govorio sam mu da ostane 20 metara ispred mene. Video sam da je uplašen, a i ja sam se uplašio, ali sam mu rekao da će biti dobro. Imali smo teška pakovanja od 60 kilograma. Kada smo stigli do pola polja, iznenada je stao. Vikao sam za njim: "Zašto staješ, šta radiš?", a on nije odgovorio. Onda sam čuo zujanje u vazduhu iznad nas i pomislio: "O, je*ote", trebalo mi je dve ili tri sekunde da to primetim, a onda sam video i shvatio da smo u najgoroj mogućoj situaciji, na otvorenom polju bez opcija za bežanje. Viknuo sam na njega: "Moramo da se krećemo, moramo da se krećemo!" Onda se dron pomerio i počeo da lebdi 20 metara iznad mene. Mogu da kažem da je to bio dron naoružan bombom i njegov pilot je odlučivao koga da ubije - mene ili Džejmsa. Hteo je da budemo bliže zajedno da bi mogao da nas ubije zajedno jednom bombom. Onda se pojavio drugi dron. Rekao sam mu da ću pucati, a on se okrenuo i rekao: "Ja ću da bežim." Obojica smo krenuli u sprint sa dva drona nad glavama, a onda se pojavio treći - ispričao je Džejson.