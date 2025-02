- Bila je ovo još jedan teška noć, a ni seizmolozi ne znaju šta da misle jer je u 24 sata registrovano preko 37 zemljotresa izuzetne jačine. Na samom ostrvu živi oko 15.000 ljudi, a dosad ga je napustilo 6.000 meštana. Brodovi su puni, stižu jedan za drugim jer je juče došlo do strašne gužve u luci, na aerdromu nije bilo mesta, neki nisu ni uspeli da se ukrcaju u avione, a čak su pokušali da podignu cene, pa vlada reaguje na to zbog čega se elementarne nepogode koriste za sticanje dodatnih prihoda. Niko ne zna šta da se očekuje.

Građanima je poslata i video poruka na kojoj su instrukcije za zaštitu u slučaju zemljotresa. Škole su zatvorene do petka.

- Tamošnji vulkan je ugašen, zapravo to ostrvo je relativno mlado i nastalo je usled vulkanskih aktivnosti. U teoriji može da se očekuje, ali istraživanja ukazuju da na plićim delovima nema magmanskih rezervoara koji su izvori lave, ali je u praksi veoma malo verovatno da će doći do erupcije. Ako bi bilo vulkanske aktivnosti, to bi bilo i te kako eksplozivno i jako, ali duboko verujem, možemo i da obećamo da neće biti. Seizmička aktivnost se ne odnosi samo na taj deo grčke, većž i turkse, možemo da sačekamo par miliona godina, pa da damo priču. Za sada su naša saznanja takva da mogućnost ne postoji.