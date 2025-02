- On pokušava, po svojoj logici, da napravi izvesni balans. Međutim, već sada čujemo glasove iz Amerike i Kanade da je to autogol. Naravno, uvesti carine Kanadi znači uvesti američkim investitorima koji imaju svoje poslove u Kanadi, dakle carine za njihovo američko tržište. Nije baš jasna ta logika, to je neki vid pregovora da bi on privoleo druge da poštuju njegove ideje i volju. Uopšte se ne radi o izolacionizmu kako su svi tumačili ovakve ideje, nego se radi o predatorskoj spoljnoj politici. Postoji vid indirektnog pritiska da putem carina privoli države da ispune određene njegove želje ili interese na način koji će odvesti Meksiko u recesiju. Mi vidimo da je rečeno da će Meksiko 10.000 trupa da raspodeli na severu zemlje i Tramp hoće da na brz način ostvari predizborna obećanja jer mu je bitno da dobije naslovnu stranu, a ne šta će suštinski da bude rezultat toga što će uraditi. Ukoliko ovo ostane taktika pregovora, ukoliko NATO stvarno bude izdvajao 5% BDP-a članica, to znači da će oni biti jači, a ne slabiji. Međutim, ovako kako su karte postavljene, mislim da nije dobro da se otvara vatra sa saveznicima, da se dele.