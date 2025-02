- Epicentar zemljotresa se pomera, kreće se severoistočno ka Amorgosu. To znači da se udaljavaju od Santorinija, a to je dobro pošto Amorgos nije tako ranjiv kao Santorini. Posledice zemljotresa bile bi manje na Amorgosu nego na Santoriniju. To nema nikakve veze sa vulkanom. To ne znači da nema nikakve vulkanske aktivnosti, ona je postojala hiljadama godina. Po našim proračunima, da bi se opet desila erupcija vulkana na Santoriniju, potrebno je još oko 17.000 godina. Taj vulkan je eruptirao na svakih 20.000 godina u poslednjih 200.000 godina. Bilo je manjih aktivnosti, ali one su veoma spore - zaključio je Lekas.