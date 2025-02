Gotovo 6.000 ljudi napustilo je grčko ostrvo Santorini u poslednjih 48 sati zbog brojnih potresa slabije jačine, a potresi koji se nastavljaju na tom ostrvu kao i na susednim ostrvima zabrinjavaju stanovništvo koje strahuje da je to najava snažnijeg zemljotresa, javile su grčke vlasti.

Sve škole u Santoriniju, Amorgosu i susednim ostrvima ostaju zatvorene do petka, ali vlasti naglašavaju da su sve mere preduzete do sada preventivne i da to ne znači da će se zaista i dogoditi snažniji potres.Danas su škole zatvorene na 13 ostrva, povećanje u odnosu na prethodni dan.