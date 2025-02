Američki predsednik, Donald Tramp , ni u svom ranijem mandatu nije zveckao oružjem, to ne čini ni sada, ali uživa u "carinskim koškanjima" sa velikim svetskim ekonomijama.

- U zadnje vreme je napredovanje slabije i slabije se dešavaju ofanzivna dejstva, a sve zbog raskvašenog terena. Rusi u Kurskoj treba da oslobode još oko 350 kvadratnih kilometara, a bilo je od 1300 go 1500 kvadratnih kilometara. Tu se nalaze tri najelitnije ukrajinske jedinice, oni po svaku cenu žele da zadrže taj teren jer im najverovatnije treba taj teren za pregovore.

On dodaje da, u slučaju da Rusi nastave da napreduju ovim tempom, rat se neće završiti u naredne dve ili tri godine, već će krenuti sa ofanzivnijim uvođenjem rezervi jer će se borba voditi oko kontrole Crnog mora:

- Rusi ne kontrolišu Crno more, a ne može se jedna velika država pobediti tako što ćete im doći na prag i preuzeti im Crno more. Rusi će morati to da deblokiraju, a siguran sam da će 2025. nastaviti ratno bez ikakvih zastoja.