Mark Rute u Briselu GENERALNI SEKRETAR NATO: Pomisao da alijansa može da funkcioniše bez SAD je glupa

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ako pogledate situaciju u Ukrajini, to nije samo problem između Ukrajine i Rusije. Ovo što se dešava je geopolitička stvar. SAD to razumeju, evropski deo NATO-a to razume. Kina, Severna Koreja, Iran - svi su povezani sa Rusijom, rekao je Rute