- Ovo nikada neću preboleti. Nisam želeo da ode, ali on je bio odlučan. Želeo je da pomogne Ukrajini. Delimično mi je rečeno kako je stradao, ali teško se nosim sa tim i voleo bih da smo mogli da zamenimo mesta, jer je on imao ceo život pred sobom – rekao je njegov otac Grejem, preneo je “Gardijan”.

- Bio je tako opušten, pristojan, ležeran i dopadljiv mladić. Uvek ću biti ponosan na njega. Doneo sam njegov pepeo kući, ali možda ću se vratiti da ga tamo prospem. Mislim da je to ono što bi on želeo – rekao je Grejem.

- Potrebno je neko vreme da prihvatim Džejmsovu smrt. Ali, mislim da je došao trenutak da mu se oda neka vrsta javne počasti i da je dobro što konačno pričamo o tome šta se desilo – dodao je on.

- To je bila Džejmsova prva i poslednja misija. Morali smo da pređemo otvoreno polje bez drveća, bez zaklona, ičega, da bismo dopremili zalihe drugim vojnicima. Bio sam vođa tima i bilo je nas šestoro koji smo prelazili u grupama po dvoje, udaljeni po 20 metara. Ja i Džejms smo bili poslednji – rekao je on.

- Izvukao sam svog prijatelja Džejmsa iz bitke i on je umro. Teško je ne postati emotivan zbog toga, ali to što sam video navelo me je da se još više trudim da pomognem drugima - rekao je Džejson.