"Ako bi to uradili, bili bi uništeni. To bi bio kraj", rekao je Tramp u Ovalnom kabinetu dok je potpisivao naredbu za ponovno uvođenje maksimalnog pritiska na Teheran.

Tramp je rekao da nerado potpisuje ovu anti-iransku naredbu, ali da je to neophodno kako bi se Teheranu onemogućilo da razvije nuklearno oružje.

"Ostavio sam instrukcije. Ako to urade, biće uništeni. Neće ostati ništa, i ne bi trebalo da budu u stanju da to učine. Bajden je trebalo to da kaže, ali nikada nije. Ne znam zašto. Možda zbog nedostatka inteligencije", izjavio je Tramp.