Tramp je rekao da bi SAD trebalo da zatraže pristup ukrajinskim resursima kao uslov za vojnu pomoć Vašingtona, koja je do sada iznosila desetine milijardi dolara.

U novembru je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov tvrdio da kreatori američke politike žele da uspostave kontrolu nad Ukrajinom zbog njenog ogromnog ekonomskog potencijala. "Postoji borba za resurse i na kraju – borba za uticaj", rekao je on.

Lavrov je istakao da se Rusija ne bori za resurse Ukrajine, već radi njenog stanovništva. "Nama je stalo do ljudi, a ne do prirodnih resursa koje bi neki ljudi u SAD želeli da uzmu i želeli bi da Ukrajinci kao sluge 'sede' na tim prirodnim resursima", rekao je on.