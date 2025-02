Pucnjava u Briselu u blizini metro stanice u opštini Anderleht

U Briselu se dogodila pucnjava u blizini metro stanice Klemanso u opštini Anderleht što je jutros izazvalo velike poremećaje u saobraćaju.

To je objavio Politiko koji navodi da preduzeće STIB koje rukovodi briselskom podzemnom železnicom saopštilo da je prekinut saobraćaj na linijama 2 i 6 između stanice Tron u blizini zgrade Evropskog parlamenta i Zapadne železničke stanice u Anderlehtu.

Navodi se da su obustavljeni i polasci tramvaja na linijama 4 i 10 između Severne železničke stanice u Skarbejku i stanice Čerčil u opštini Ukl.

Prekinut je i tramvajski saobraćaj na linijama koje idu zapadno od centra Brisela.

Policija je zatvorila metro stajalište na briselskoj Centralnoj železničkoj stanici, kao i stanice podzemne železice Delakroa i Klemanso.

Lokalni mediji su preneli navode policije da bi osumnjičeni za pucnjavu mogli da se nalaze u tunelima metroa.

- Dogodila se pucnjava. Snimci nadzornih kamera pokazuju da su osumnjičeni pobegli prema metro stanici Klemanso. Iz bezbednosnih mera morali smo da zatvorimo linije metroa - kazala je za Politiko Sara Frederiks, portparolka briselske policije za južni deo prestonice EU.

In a statement, STIB spokesperson Guy Sablon advised travelers to "use metro lines 1 & 5 and our other bus & tram lines. Our network is pretty dense in the city centre so there should be alternative means of transport. This said, there is a big impact in the area around Midi — our busiest station."